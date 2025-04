Il sindaco di Modena: 'La morte del Papa ci lascia sgomenti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'La scomparsa di Papa Francesco ci lascia sgomenti. La forza e la nettezza con cui ha retto il suo pontificato in questi 12 anni ha dato a speranza a tutto il mondo. Papa Francesco ha costruito una chiesa inclusiva e ne ha riformato, non senza ostacoli, tanti aspetti'. Così in una nota il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. 'La sua azione riformista, fortemente legata all’attenzione agli ultimi, ai più fragili e ai diseredati del mondo rimarrà nei cuori dei credenti e di chi non crede così come i suoi messaggi continui e accorati contro ogni guerra. Da oggi siamo più poveri. Che la terra gli sia lieve'.