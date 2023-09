Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Abbiamo notato che vi sono stati su alcuni territori dell'Emilia Romagna fin da subito un acceso dibattito sull’opportunità o meno di alcune norme contenute nel provvedimento del Governo. Va rilevato che fino ad oggi nel territorio della nostra Regione la rete che si è creata tra forze di polizia, strutture educative, giustizia minorile e scuola è stata fondamentale negli interventi davanti all’aumentare dei fenomeni di delinquenza minorile. Ma molto spesso ci si dimentica del lavoro svolto da chi è in uniforme - afferma il segretario regionale Sulpl Luca Falcitano () -. Gli uomini in divisa, infatti, molto spesso sono gli attori che in prima battuta intervengono nei fenomeni di devianza e delinquenza minorile e in alcune situazioni ci si trova davanti a giovani, che sapendo di non rischiare praticamente nulla, non hanno problemi ad affrontare a viso aperto gli agenti di polizia'.'Sono diversi i video di aggressioni alle forze dell’ordine o di bande giovanili che senza alcun problema circondano le auto delle forze dell’ordine o che aggrediscono le forze aperto Non possiamo sottovalutare il problema anche sui nostri territori. E’ evidente che il fenomeno delinquenziale minorile è in aumento, e diversi sono gli episodi di minori recidivi che commettono reati e che affrontano a viso aperto le forze d ipolizia. Se ad oggi, il fenomeno non è esploso in pieno è per l’ottimo lavoro di tutte le istituzioni nell’affrontare il problema e nel tentare di recuperare i ragazzi per reinserirli in società, ma in pochi si mettono dalla parte di chi indossa una divisa e che molto spesso si trova senza strumenti legislativi a dover intervenire in caso di commissione di reati - continua Falcitano -. Il decreto Baby Gang, è un primo provvedimento che riteniamo positivo, e che darà una mano agli operatori in divisa. Ma deve essere un primo punto di partenza nella rivisitazione complessiva del Codice di Procedura Penale e del Processo Minorile. Le forze di Polizia Locale e Statale per garantire la nostra sicurezza con i minori che commettono reati devono avere strumenti di intervento efficaci'.