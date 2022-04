Il vescovo di Modena ai musulmani: 'Ramadan mubarak'

L’arcivescovo di Modena e vescovo di Carpi, Erio Castellucci, ha inviato un messaggio alle comunità musulmane presenti sul territorio delle diocesi di Carpi e di Modena all’inizio del tempo del Ramadan, consegnato sabato scorso alle assemblee convocate per l’inizio del Ramadan dal vicario episcopale della Diocesi di Carpi, don Carlo Bellini, e dal direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, Marco Coltellacci.Ecco il testo del messaggio di Castellucci.‘Ramadan mubarak!’Cari Fratelli e Sorelle MusulmaniAnche quest’anno la Quaresima e i mesi sacri di Sha’ban e Ramadan ci vedono intenti in un cammino di riflessione e di preghiera.É un’ulteriore occasione per crescere nella conoscenza reciproca, essendo questi mesi dedicati alla purificazione, ad un rapporto più intenso con Dio e alla condivisione caritatevole.É anche momento di fare forza alla Speranza.Speranza nella capacità di promuovere occasioni e principi di pace, di stabilità e di convivenza, principi di fratellanza.Il momento così difficile e delicato che stiamo vivendo in questi giorni ci impone di elevare preghiere perché ciò si realizzi e di essere portatori di Speranza per chi vive nella disperazione e nella paura.Auguro che “ogni credente riceva i benefici spirituali promessi a chi obbedisce ai precetti dell’Altissimo”.“Tra la gente del Libro c’è una comunità che recita i segni di Allah durante la notte e si prosterna. Credono in Allah e nell’Ultimo Giorno, raccomandano le buone consuetudini e proibiscono ciò che è riprovevole e gareggiano in opere di bene. Questi sono i devoti. Tutto il bene che fanno non sarà loro disconosciuto, poiché Allah riconosce perfettamente i devoti.” [Subl. Corano, III:113-115]Buon Ramadan e gioiosa festa ‘Id al-Fitr.