Il vescovo Zuppi: 'Aborto, nessuno mette più in discussione la 194'

Rispondendo a una domanda sul report degli abusi all'interno della Chiesa, Zuppi ha aggiunto: 'Presenteremo il rapporto a novembre. Siamo contenti? Direi ancora no. C'è da attivare molto in consapevolezza, in meccanismi di affronto del problema. Dall'altra parte c'è una importante presa di consapevolezza. Tre anni fa furono ascoltate alcune vittime al Consiglio permanente della Cei. Come consapevolezza e per mostrare attenzione e riguardo'.