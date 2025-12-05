Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Imbrattata la targa dedicata ai bambini di Gaza: fu intitolazione coraggiosa e i vandali si sono smascherati

Imbrattata la targa dedicata ai bambini di Gaza: fu intitolazione coraggiosa e i vandali si sono smascherati

Mezzetti: 'Un gesto vile e inqualificabile che connota chi l'ha fatto, evidentemente persone che non hanno cuore il vivere civile'

1 minuto di lettura

Vandali in azione al Parco Amendola. A un mese dalla inaugurazione è stata imbrattata la targa che dedica l’area giochi del parco Amendola di Modena ai bambini uccisi a Gaza. Lo avevamo scritto, la scelta di dedicare uno spazio alle bambine e ai bambini palestinesi uccisi nel genocidio di Gaza fu una scelta coraggiosa dell'amministrazione comunale di Modena. Coraggiosa proprio perché, pur sacrosanta, divisiva. Non c'erano i consiglieri di Fdi sorridenti e a favor di fotografi a fianco del sindaco a tagliare il nastro al parco Amendola e non c'erano nemmeno tanti consiglieri comunali di maggioranza tra il pubblico.
E oggi quella targa è stata imbrattata, un gesto attraverso il quale i vandali (per non dire di peggio) si sono smascherati.
'Un gesto vile e inqualificabile che connota chi l'ha fatto, evidentemente persone che non hanno cuore il vivere civile. La targa che abbiamo voluto assieme all'associazione Civica15A e a Loving Amendola rappresenta un simbolo di pace. Non ci faremo ovviamente intimidire e la riporteremo allo stato originale il prima possibile' - ha detto il sindaco Massimo Mezzetti.

