Immigrazione: 'Il decreto sicurezza va applicato, non demolito'

'Bonaccini ci aveva già provato un anno fa a presentare, con soldi pubblici, il ricorso della Regione contro il decreto sicurezza. Tentativo fallito. Oggi il governo rosso-giallo fa addirittura peggio. Continua a non applicare i costi per l'accoglienza stabiliti dal decreto; soldi che continuano ad ingrassare le coop rosse. Ma c'è di più. Il governo non cancella il decreto, ma lo smonta, depotenziandolo di ciò che lo rende efficace nel contrasto dell'immigrazione irregolare. Con l'ipotesi prospettata dal neo Ministro di allargare solo le maglie dei permessi di soggiorno, la conseguenza sarà quella di mantenere sul nostro territorio persone che ad oggi, è stato sancito, non ne hanno diritto. Noi diciamo il contrario. Il decreto sicurezza va applicato, non boicottato e smantellato. Solo così si potrà davvero contrastare la piaga dell'immigrazione irregolare nelle città. La cronaca conferma che Modena ne è piena'

Lo ha affermato la candidata della Lega Isabella Bertolini alle elezioni regionali per Modena e provincia in riferimento ai recenti casi di cronaca che hanno visto coinvolti decine di stranieri irregolari e alle proposte del governo e del Ministro Lamorgese sulla regolarizzazione di stranieri che non lo sono attraverso l'introduzione di nuove forme di permessi di soggiorno.



'A chiudere il mix esplosivo sull'immigrazione irregolare c'è l'aumento degli sbarchi. Nelle prime due settimane di gennaio sono 342 gli immigrati sbarcati senza un controllo, un numero già di molto superiore ai 202 registrati nell'intero mese di gennaio dello scorso anno. Sono gli effetti gravi che producono le politiche pro immigrati della sinistra al governo della regione e del Paese. È chiaro che l'unica soluzione per bloccare questa deriva ideologica e deleteria per il nostro Paese è mandare all'opposizione il PD in Regione e mandare a casa il governo rosso giallo del Paese. Per questo il 26 gennaio rappresenta una occasione storica per farlo'.