Imu zero su affitti a sanitari e più rate per accertamenti fiscali

Continua il riequilibrio dei conti pubblici reso necessario dall’emergenza sanitaria. Il Comune di Modena ha approvato oggi la quarta variazione di bilancio caratterizzata da un’ulteriore riduzione delle entrate previste e dall’emergere dei nuovi bisogni dovuti alla situazione Covid-19, con una stima di un saldo negativo di nove milioni di euro. La manovra correttiva, illustrata dall’assessore al Bilancio Gianpietro Cavazza, è stata approvata con il voto della maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Verdi, Modena civica), il voto contrario del Movimento 5 Stelle e l’astensione di Lega Modena e Forza Italia.

Una manovra che completa la modifica al regolamento delle entrate tributarie che introduce l’opportunità in caso di difficoltà finanziarie di rateizzare fino a 36 mensilità (fino a 72 in caso di impossibilità debitamente documentata) i versamenti degli accertamenti esecutivi e prevede l’azzeramento dell’Imu per chi durante l’emergenza concede alloggi in comodato gratuito al personale sanitario. La delibera è stata approvata all’unanimità.

Con la quarta variazione di Bilancio prosegue l’attività di riequilibrio post Covid dei conti pubblici prevedendo anche una serie di accantonamenti cautelativi. 'Oltre all'abbattimento della Tosap al 50 per cento e all’azzeramento per gli ampliamenti dei dehors - ha aggiunto Cavazza - abbiamo previsto sconti su canoni e affitti per 800 mila euro: ne stanno usufruendo, tra gli altri, 130 tra associazioni, polisportive, cooperative sociali, circoli e parrocchie; una trentina di negozi; Mercato del lunedì e Mercato Albinelli; impianti sportivi e teatri”.

La variazione di bilancio per il 2020 ha un valore complessivo di sette milioni e 665 mila euro nella parte corrente, con applicazione dell’avanzo per due milioni e 246 mila euro, oltre la metà in accantonamento. In conto capitale la variazione ha un valore di circa un milione e 900 mila euro, dovuta prevalentemente all’adeguamento degli stanziamenti per l’accensione di un mutuo agevolato con l’istituto di credito sportivo con il bando “Sport missione Comune”.