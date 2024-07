In provincia di Modena 10.000 lavoratori agricoli, soprattutto stranieri, molti sottopagati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra le attività del furgone dei diritti, c’è anche la distribuzione di acqua fresca e di volantini su come proteggersi e tutelarsi dal caldo e dal colpo di calore.'Sono oltre 10.000 i lavoratori agricoli della provincia di Modena che con il loro lavoro ci permettono di mangiare cose buone tutti i giorni, ma sempre più spesso sono in discussione le condizioni di lavoro sempre più vicine allo sfruttamento, con paghe non coerenti con quelle previste dai contratti nazionali e provinciali' -specifica la Flai CGIL di Modena

'Il settore si basa prevalentemente su lavoratori e lavoratrici stranieri, uno dei motivi per la quale la Flai Cgil chiede da sempre l’abolizione della legge Bossi-Fini che tiene incastrati in un meccanismo assurdo questi lavoratori che non vedono altra via di uscita che accettare qualsiasi condizione di lavoro pur di avere un reddito che gli permetta di rimanere sul territorio Italiano.



Altro grosso problema è rappresentato dalla non conoscenza della lingua italiana, soprattutto ai fini della sicurezza per la gravissima mancanza di formazione/informazione che molti datori di lavoro sulla carta assolvono come previsto dal Decreto legislativo 81, ma che nei fatti intervistando i lavoratori diventa evidente non esserci stata.

I fatti di Latina delle scorse settimane, hanno ancora una volta evidenziato come sulla sicurezza non ci sia solo una mancanza di formazione ai lavoratori, ma quanto anche i datori di lavoro non ne siano a conoscenza.





L’attività che la Flai Cgil sta portando avanti con il furgone dei diritti, ci permette ogni anno di parlare con tantissimi lavoratori del settore e di recuperare dati e informazioni utili a mappare il settore e il territorio per meglio concentrare la nostra azione a contrasto di aziende poco serie che inquinano il settore e garantire il più possibile un lavoro dignitoso, tutelato e sano.



La Flai Cgil crede fermamente che l’unica strada percorribile sia quella dell’informazione, affinché lavoratori e lavoratrici possano conoscere i propri diritti per poter gestire e contrattare le proprie condizioni di lavoro senza dover cedere a ricatti e sfruttamento.



Altro tema di cui ci occupiamo ogni anno è il calore nei luoghi di lavoro in particolar modo nelle campagne dove le temperature di questi giorni sono state veramente alte, il fattore climatico sta evidentemente cambiando lo scenario delle stagioni, i picchi di calore aumentano all’improvviso e spesso non si è preparati a questi sbalzi di temperature che ricadano sui lavoratori e sulla loro salute, se non anticipati da scelte programmate a monte rispettando le norme sulla sicurezza.



E’ per questi motivi che il 19 di luglio si è riunito nella sede della Provincia di Modena il Tavolo provinciale per la salute la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro, per presentare un “Protocollo d’intesa per la sensibilizzazione all’adozione di misure di prevenzione e tutela delle attività lavorative nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini all’aperto in condizioni di esposizione prolungata alle ondate di calore”.



La Flai Cgil di Modena è da sempre in prima linea su questi temi, auspichiamo e siamo sempre disponibili ad ascoltare e collaborare con le istituzioni e con tutti gli attori che su questi temi possono fare qualcosa per dare più sicurezza, più stabilità e dignità a lavoratori e lavoratrici che ci permettono di avere sulle nostre tavole il cibo che mangiamo tutti i giorni' - conclude Flai CGIL