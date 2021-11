'In Svizzera Covid pass anche con test sierologico. E in Italia?'

'Mi telefonano, sconcertati, tanti pazienti guariti dal Covid e con gli anticorpi alle stelle. Sanno che vaccinarsi in questa situazione non comporta nessun vantaggio ma solo rischi e io non posso che confermarlo' - a parlare è Daniele Giovanardi, ex primario Ps Modena. 'Sono ricattati: se non si vaccinano niente lasciapassare verde e niente lavoro. Così ha deciso il comitato tecnico scientifico italiano in nome della Scienza. Passi il confine e vai in Svizzera e il Ministero della salute svizzero in nome della Scienza esonera tutti quelli che hanno gli anticorpi alti, per tutelare la loro salute, dal vaccinarsi - chiude Giovanardi -. Ma per l’amor di Dio non ditelo a nessuno perché magari qualcuno comincia a rifletterci sopra'.Va detto infatti che in Svizzera da ieri possono ottenere il Covid pass anche coloro che, grazie a un test sierologico, dimostrano di avere avuto la malattia e di aver conservato nel sangue anticorpi a sufficienza. Questo a condizione che l'esame venga svolto da un laboratorio accreditato. Il costo, a carico del cittaino, è di 70 franchi e la validità è di tre mesi, prolungabile se un nuovo test prova che le condizioni sono ancora soddisfatte. L'attestazione però vale solo sul territorio nazionale svizzero.