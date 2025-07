'Inaccettabile il taglio del Servizio d'emergenza nel Frignano: ministero Salute intervenga'

'Il taglio del Medical Emergency Team (Met) nel territorio del Frignano rappresenta una scelta miope, pericolosa e irrispettosa verso migliaia di cittadini che vivono in un’area già profondamente disagiata. La Lega non starà a guardare mentre si smantellano, pezzo dopo pezzo, i servizi essenziali di un’Italia interna sempre più abbandonata'.

Così la senatrice Elena Murelli, intervenendo con una interrogazione al Ministro della Salute, denuncia la decisione dell’Ausl di Modena di 'sopprimere il Met a partire dal 1° luglio, lasciando l’intera area appenninica di ben 689 km² con un solo presidio operativo d’urgenza a Pavullo e una singola auto medica – priva di medico – a Fanano' - scrive la parlamentare.

'Parliamo di una zona montana, con una viabilità difficile, spesso bloccata da neve o frane, dove ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte. Come si può solo pensare di lasciare interi comuni senza una copertura medica efficace in caso di emergenze? - incalza Murelli -. Non è accettabile che a pagarne le conseguenze siano ancora una volta i cittadini delle aree interne, già penalizzati da tagli ai trasporti, ai presidi scolastici e ora anche alla sanità. Il Ministero della Salute ha il dovere morale e istituzionale di verificare se tale riorganizzazione sia conforme agli standard previsti dal DM 70/2015 e se non rappresenti un concreto pericolo per la salute pubblica'.

La senatrice chiede al Ministro della Salute 'un’immediata presa di posizione e un’indagine puntuale sulle reali condizioni dell’assistenza ospedaliera nel Frignano, affinché si ristabilisca un servizio d’urgenza dignitoso, efficiente e a tutela di tutti i cittadini, residenti e turisti. La montagna – conclude Murelli – non è una terra di serie B. Difenderemo con forza ogni presidio e ogni diritto: la sicurezza sanitaria non è una concessione, è un dovere dello Stato'.