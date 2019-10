Inquinamento al top, i sindaci modenesi a Bruxelles per tifare green

Modena

'È cresciuta la consapevolezza di un'emergenza clima che riguarda tutti. Ma la situazione e' ulteriormente peggiorata. Occorre, quindi, rilanciare un'azione, avviata da oltre 10 anni, perche' crediamo che ora serve uno sforzo collettivo'.Cosi' il presidente della Provincia di, Gian Domenico Tomei, intervenendo oggi a Bruxelles alla cerimonia di firma degli impegni per il clima al 2030, nell'ambito del patto dei sindaci a tema.Nella sede del comitato delle Regioni, sindaci e amministratori (presente anche l'Assessore alla mobilità di Modena Alessandra Filippi, assente anche ieri in consiglio comunale durante la discussione su pedonalizzazione e PUMS) e parte della numerosa delegazione regionale presente, hanno sottoscritto l'impegno a redigere e attuare i nuovi 'piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima' (Paesc), intesi come strumenti operativi dove i Comuni indicano le azioni da intraprendere per attuare l'obiettivo comunitario di riduzione del 40% dei gas serra entro il 2030.La Provincia di, coadiuvata dall'Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile (Aess) e dalla Regione, continuera' a ricoprire il ruolo di struttura di coordinamento territoriale tra Comuni e istituzioni europee. 'L'Europa- continua Tomei- ha deciso di rilanciare i piani con nuovi obiettivi, e' una sfida ambiziosa nella quale noi vogliamo impegnarci lavorando a fianco dei Comuni'.Tomei ha parlato come obiettivo di ciò che di fatto ha costituito in questi anni una serie di obiettivi in buona parte mancati, ovvero potenziamento del trasporto su ferro, efficienza energetica degli edifici pubblici, incentivi per la produzione di energia pulita, mobilita' dolce e raccolta differenziata dei rifiuti.Anche il vicesindaco della Citta' metropolitana di Bologna, Fausto Tinti, ha partecipato questa mattina a Bruxelles alla firma: 'Bologna- ha detto- puo' avere un ruolo di guida. Qui e' stata firmata la carta per l'ambiente dalle 14 Citta' metropolitane e da quella esperienza e' nato il progetto agenda urbana delle citta' metropolitane per lo sviluppo sostenibile, di cui il nostro sindaco Virginio Merola e' coordinatore nazionale'.