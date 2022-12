Ippodromo Ghirlandina ospiterà la Festa Pd e il presidente ringrazia

'Il presidente Arletti si è detto disponibile a studiare con i dirigenti e i tecnici del Partito democratico le migliori soluzioni logistiche dell’impianto'

Festa degli auguri oggi, da parte dell’Ippodromo della Ghirlandina, presso l’arcivescovado di Modena. A fare gli onori di casa il vescovo Erio Castellucci che ha impartito ai presenti la solenne benedizione.

Ai saluti e i ringraziamenti da parte del presidente dell’Ippodromo, Alessandro Arletti, è seguita la consegna ad Aseop di un assegno di 3000 euro, nelle mani del presidente Erio Bagni, grazie alle donazioni raccolte nel corso del Gran Premio Unione Europea che ha visto la presenza dei Cadetti a cavallo dell’Accademia Militare, accompagnati dal Comandante, Generale Davide Scalabrin.



'Un particolare ringraziamento anche alla segreteria del Pd, per l’interesse a svolgere il Festival dell’Unità presso le strutture dell’ippodromo. Il presidente Arletti si è detto disponibile a studiare con i dirigenti e i tecnici del Partito democratico le migliori soluzioni logistiche dell’impianto, per giungere ad una proficua e duratura collaborazione' - si legge in una nota.



E' stato anche annunciato come Modena nel Cuore 2023, in occasione del Gran Premio Giovanardi, quest'anno andrà a favore dell’organizzazione modenese di volontariato, Hesperia bimbi onlus, nata nel 2016 e guidata dal presidente Paolo Pisani che mette a disposizione personale medico e sanitario per curare i bambini affetti da patologie congenite o acquisite. in ogni parte del mondo. Cinque, le ultime missioni umanitarie in Ucraina.





