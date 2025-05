Istituto storico di Modena: ex consigliere Pd Ilaria Franchini eletta presidente

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea di bilancio dell’Istituto storico di Modena, occasione che ha segnato anche un importante passaggio istituzionale per l’ente. Oltre all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, i soci hanno infatti proceduto al rinnovo del consiglio direttivo e alla nomina della nuova presidente.

A guidare l’Istituto sarà l'ex consigliere comunale Pd Ilaria Franchini, eletta in sostituzione di Daniela Lanzotti, a cui l’assemblea ha rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con impegno e competenza nel corso del suo mandato. Accanto a Franchini, è stato confermato nel ruolo di vicepresidente Claudio Silingardi, a garanzia di una continuità istituzionale e culturale che rappresenta un valore aggiunto per il nuovo corso dell’Istituto.

'L’Istituto storico di Modena ha sempre avuto un legame profondo con i Comuni del nostro territorio. Intendiamo rafforzare questa collaborazione, lavorando insieme per valorizzare la memoria storica attraverso progetti condivisi e partecipati' – ha dichiarato la neoeletta presidente Ilaria Franchini.

'Inoltre, riconosciamo l'importanza di adottare nuovi linguaggi e strumenti comunicativi per coinvolgere un pubblico più ampio e diversificato e per rendere la storia accessibile e stimolante, soprattutto per le giovani generazioni. Crediamo che la sinergia tra tradizione e innovazione sia fondamentale per promuovere una cultura storica viva e inclusiva, capace di dialogare con la società contemporanea e di contribuire alla formazione di cittadini consapevoli e partecipi'.

Con il nuovo direttivo, l’Istituto rinnova il proprio impegno nella promozione della memoria e della ricerca storica, rafforzando la propria presenza culturale a livello locale e regionale, e aprendosi con convinzione a nuove sfide e opportunità.