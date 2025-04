'Italia fanalino di coda in Europa per salari e occupazione femminile'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Nessuno nega che in Italia, come in tutta Europa, l’occupazione sia cresciuta significativamente dopo la pandemia, pur lasciando il nostro paese ultimo in Unione (a fine 2024: 67,1% contro una media UE del 75,8%). Quello che ci preoccupa, è che questa crescita sia trainata dalle classi di età più alte, con la forza lavoro che invecchia, più velocemente di quanto invecchia la popolazione'. A dichiararlo sono i parlamentari modenesi del Pd Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra.

'Quello che ci preoccupa è che l’occupazione delle donne resti di 18 punti percentuali più bassa rispetto a quella degli uomini. Quello che ci preoccupa è che i nostri giovani entrano sul mercato del lavoro con contratti di lavoro precari, e che il governo ampli continuamente le maglie per il ricorso al lavoro a termine e somministrato. Quello che ci preoccupa è che cresce l’occupazione ma i salari arrancano, che i salari reali nei servizi sono nel 2024 del 10% sotto il livello del 1995 - chiudono Vaccari e Guerra -. Che, in definitiva, si continui a sostenere un modello di sviluppo centrato non sulla innovazione ma sulla compressione dei salari'.