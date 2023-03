Ius soli, giunta di Modena spinge: a 230 bimbi cittadinanza onoraria

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Per sottolineare l’iniziativa a sostegno dello Ius soli della maggioranza che governa la città di Modena, iniziativa che si ripete dal 2015, torna anche quest’anno “Bambin@= Cittadin@”.La manifestazione è promossa da Comune e Unicef Modena e coinvolge anche le scuole, le classi e gli insegnanti dei bambini interessati dal riconoscimento di valore simbolico con cui si intende affermare che tutti i bambini cresciuti insieme in Italia frequentando le stesse scuole hanno uguali diritti di cittadinanza.Sono complessivamente più di 1.600 i bambini che in questi anni hanno ricevuto la cittadinanza onoraria modenese e oltre 60 le classi quinte dei 10 Istituti comprensivi cittadini, oltre che di due scuole paritarie, che saranno in diretta on line con il Municipio alle 9 di mercoledì 29 marzo per l’ottava edizione della iniziativa.La cerimonia li vedrà collegati con la Sala consiliare, dove ad ascoltarli e a rispondere alle loro domande ci saranno il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi, il presidente di Unicef Modena Lorenzo Iughetti e l’assessore all’Istruzione Grazia Baracchi.Nella foto un fotogramma del video realizzato dagli alunni delle scuole San Giovanni Bosco e diffuso dal Comune