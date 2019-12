La Cgil: 'La Borgonzoni? Nemmeno ci risponde'

Nessuna risposta dal centrodestra sul patto per il lavoro, l'accordo tra Regione Emilia-Romagna e forze economiche che ha caratterizzato il quinquennio di Stefano Bonaccini. A lamentare l'assenza di una interlocuzione sulla richiesta del sindacato di replicare quel modo di lavorare nei prossimi cinque anni èOggi a Bologna il sindacato ha presentato il rapporto Ires sull'Emilia-Romagna, presente il governatore uscente Stefano Bonaccini. Ma Giove ricorda che tutti i candidati sono stati interpellati sul prossimo mandato in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio.'Abbiamo inviato come Cgil, Cisl e Uil la nostra proposta di nuovo patto per il lavoro', risponde Giove ai cronisti. ''.Illustrando il rapporto invece, il presidente di Ires Emilia-Romagna Giuliano Guietti ha sottolineato (senza far nomi) che in questa campagna per le regionali 'prevalgono gli slogan, le affermazioni troppo semplificate. È interessante che anche le sardine chiedano una politica che torni ad essere complessa'.