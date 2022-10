La Cgil scende già in piazza: 'No a uomini soli al comando'

'Non abbiamo bisogno di uomini soli al comando. Abbiamo già pagato pesantemente in questi anni, sia per quelli che dicevano di essere di destra che di sinistra e poi facevano le stesse politiche. Bisogna trovare tutti insieme le soluzioni. Il centrodestra ha vinto e nessuno lo mette in discussione, ma ha preso 12 milioni di voti. Si deve partire da un dato: nessuno può dire di avere la maggioranza del Paese. Non lo diciamo per delegittimare nessuno, ma deve essere chiaro che se la situazione è così difficile abbiamo bisogno non di dividere ulteriormente il Paese, ma di unirlo, e per farlo bisogna partire dal lavoro'. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco di piazza del Popolo, durante la manifestazione dal titolo: ‘Italia, Europa, ascoltate il lavoro’.'Chi non ha fatto ancora il proprio mestiere sono quelli che siedono in Parlamento perché abbiamo chiesto una cosa molto precisa.Il segretario generale della Cgil propone di attingere agli extraprofitti 'non solo delle imprese energetiche ma anche di altri settori, come le banche, e questo fondo sia usato anche per le imprese”, perché noi vogliamo salvare le imprese e i lavoratori. A chi dice che le tasse vanno abbassate a tutti diciamo che le tasse vanno ridotte a chi le paga, non a quelli che le evadono o non ne pagano abbastanza. Non è vero che questo paese è tutto povero, ci sono diseguaglianze, siccome quelli che hanno vinto le elezioni dicono che hanno chiesto a tutti responsabilità, vadano a prendere i soldi dove sono'.