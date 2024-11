La Cisl saluta De Pascale: 'Un sindaco alla guida della Regione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Un sindaco alla guida della Regione e un consiglio ricco di amministratori locali sono un’opportunità di cambiamento irripetibile. C’è una nuova classe dirigente che ha il diritto di innovare e ha il dovere di mettersi in gioco senza pensare troppo ai voti.

Non possiamo più permetterci di stare fermi, aspettando che passi la nottata. Ciò che ha frenato il nostro Paese è stata l’incapacità di ascoltare i territori e scoprire che i Comuni sono, spesso, botteghe di meraviglie e di coraggio. Esperienze che ora – prosegue il sindacato di Palazzo Europa – possono significare una stagione di coraggio e riforme per gestire i cambiamenti epocali che vedremo nei prossimi cinque anni, tra i più decisivi nella storia della locomotiva regionale e per il capo macchinista modenese'.



Ai cinque consiglieri e alle tre consigliere regionali di Modena Cisl augura 'di cuore buon lavoro'. Qualcuno o qualcuna di loro diventerà assessore/a ma la sostanza non cambia: 'Abbiamo bisogno del vostro impegno e della vostra competenza per aggredire il dramma delle famiglie che non fanno più figli, la vera bomba su cui tutti siamo seduti; per proteggere chi brucia il reddito da lavoro tra rette degli asili, mobilità, sanità a pagamento e caro affitti.



Un piano per i nidi gratuiti e per la casa a prezzi onesti sono due riforme capaci di cambiare la vita alle mamme e ai papà modenesi. L’affluenza al voto solo così tornerà ad essere significativa'.

La leadership Cisl invoca 'un trasporto pubblico degno di questo nome, partendo da un finanziamento regionale finalmente adeguato per Modena, dopo anni di penurie incomprensibili. Abbiamo bisogno di portare la sanità fuori dalla terapia intensiva. oggi è bloccata dalla mancanza di fondi ma anche da una visione che mette davanti alla vita dei sanitari i fogli excel dei bilanci. Sanitari che intanto vengono pestati e umiliati quasi ogni giorno e attendono dalla Regione una serie di misure per la loro difesa che abbiamo proposto e che ci fa piacere siano state raccolte anche dai candidati di altre province'.

Modena ha bisogno di risposte per l’industria manifatturiera in forte difficoltà e di un piano energetico senza tabù quando si parla di nucleare. 'Direte che non sono competenze strette della Regione. Invece è un dovere della Regione pesare sul tavolo del Governo, e quindi in Europa, per un recovery plan industriale finanziato come il Pnrr. Per riuscire in tutto questo non serviranno tifoserie e bandierine ma la capacità di unire e di lavorare in modo trasversale – chiosa il sindacato –. In palio non c’è il destino del centrodestra o del centrosinistra. In palio ci sono la dignità, i posti di lavoro, la vita delle persone. Si chiama futuro'.