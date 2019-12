La Gelmini: 'Le sardine sono di sinistra: ricordano il popolo viola'

'Ho rispetto per tutte le manifestazioni di piazza e quindi anche per le cosiddette Sardine. Constato che il loro leader, Mattia Santori, ha dichiarato di votare Partito democratico, quindi siamo di fronte ad un movimento di sinistra che rappresenta la crisi di rappresentanza di quell'area politica, che evidentemente fa fatica a trovare un dialogo con gli elettori'. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a Rtl 102.5 rispondendo ad una domanda sul movimento delle Sardine. 'Alla crisi di rappresentanza della sinistra si somma anche quella dei grillini. Tutto questo ricorda il tempo dei girotondi o del popolo viola: siamo davanti a manifestazioni di sinistra, rispettabilissime, ma che si collocano in quella metà campo'.