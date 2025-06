La Lega festeggia i suoi storici militanti modenesi, e collegato in diretta c'è Salvini

Una serata all’insegna della gratitudine e dell’identità politica quella che si è svolta giovedì 19 giugno presso il ristorante FuoriCittà, dove la Lega modenese ha reso omaggio a due colonne portanti del movimento: Giuseppe Bettuzzi ed Evangelista Bollini, militanti da oltre 35 anni e figure storiche del partito sul territorio.

All’evento, che ha riunito oltre 70 partecipanti, hanno preso parte i principali vertici della Lega a livello provinciale e regionale, in un clima conviviale e di riconoscenza. Tra i presenti, l’europarlamentare l'onorevole Paolo Bocchia, l’onorevole Gianni Tonelli (responsabile del Dipartimento Sicurezza della Lega), il segretario Regionale Matteo Rancan, oltre a numerosi dirigenti locali.







Il momento più atteso della serata è stato il collegamento video con il Segretario Federale della Lega, nonché Ministro delle Infrastrutture e Vicepremier, Matteo Salvini. Nel suo intervento, Salvini ha voluto personalmente ringraziare Bettuzzi e Bollini, sottolineando l'importanza della militanza coerente e dell’impegno quotidiano nel radicamento del partito: “Senza persone come voi, la Lega non sarebbe ciò che è oggi. Siete un esempio per tutti noi”.

La cena celebrativa si è trasformata in un’occasione di incontro e riflessione per la comunità politica leghista modenese, che ha voluto così rendere omaggio a due figure che hanno attraversato la storia del movimento sin dai suoi primi passi. In un periodo di riorganizzazione e rilancio del partito sul territorio, la serata ha rappresentato anche un segnale forte di unità e continuità.