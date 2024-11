La Lega: 'Street parade, intera città ostaggio di una manifestazione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Street Rave Parade che si è tenuto lo scorso anno in città e che tanti disagi e proteste ha suscitato nei cittadini: alcool, droga, musica altissima, inquinamento, provocato dai Tir, che hanno girato per ore all’interno dell’area più fittamente urbanizzata, e dai gruppi elettrogeni, per alimentare i potenti impianti sonori. Ragazzi che facevano i loro bisogni dove capitava, scritte sui muri, ma soprattutto molti ragazzi che sono dovuti essere soccorsi dai sanitari per le sostanze assunte'.A parlare è il capogruppo Lega a Modena, Giovanni Bertoldi in vista dell'evento di domani.'Oltre a ciò, molti di noi hanno assistito alla illegalità più assoluta, con alcolici venduti abusivamente (e senza scontrino) da parte di strani personaggi che seguivano il corteo con carrelli pieni di bottiglie e ragazzi che aspiravano pubblicamente strisce di cocaina dagli schermi dei cellulari.

Nonostante una precisa interrogazione fatta da me in Consiglio Comunale lo scorso anno, la Giunta Muzzarelli non ha fornito né i nominativi dei soggetti che hanno finanziato la manifestazione, né di chi ha chiesto l’autorizzazione per svolgerla - continua Bertoldi -. Anche questo anno la circolazione verso il centro città verrà bloccata per ore, i commercianti del Centro vedranno un ridotto accesso di clienti proprio in uno dei sabati che precedono il Natale, le famiglie dovranno tenere distanti i loro bambini da un frastuono assordante e da scene non certo edificanti. A ciò si aggiunga il fatto che mentre siamo nel periodo delle restrizioni emergenziali legate alla manovra antismog, che prevede il divieto di circolazione per le auto di una parte consistente del parco macchine dei modenesi, vengono fatti sfilare per ore tir inquinanti per il Centro della città. Per non parlare dei costi pubblici per le forze dell’ordine, per la rimozione delle auto parcheggiate, per i servizi sanitari rafforzati. Ho ritenuto opportuno informare il nuovo Prefetto e i Vertici delle Forze dell’Ordine di cosa è successo lo scorso anno e che dovranno vigilare perché la legalità e il decoro non vengano sovvertiti in questa città anche oggi. Certamente sarebbe stato più opportuno prevedere una eventuale manifestazione non certo a ridosso del Centro cittadino e con regole diverse'.