La lista di De Pascale: 'L’imprenditoria da palazzo non prenderà in giro Modena'

'I campioni dell’imprenditoria “da palazzo” non prenderanno in giro Modena e l’Emilia - Romagna - così Umberto Costantini, della segreteria di Azione Modena, aprendo la conferenza stampa attacca il gruppo del tridente - questa di Maserati dovrebbe essere una realtà imprenditoriale: se prendi chi elabora le idee e lo porti oltralpe, se non investi perché è una vita che usi i soldi dello stato non sei un imprenditore.

“Imprenditore” a Modena è una parola che non va sporcata con chi non la onora, qui a Modena le aziende sono state fondate sul coraggio della gente, non sulla furbizia, non sulla clientela. La Regione - conclude rivolto a De Pascale - abbia coraggio, perché qui non ci facciamo portare “a spasso” da nessuno'.



'Abbiamo alle spalle una battaglia fondamentale - afferma Paolo Zanca, commissario di Azione Modena, indicando la torre di Maserati - non possiamo lasciare che questi signori, in silenzio, facciano ciò che sono abituati a fare i fondi: prendere, spolpare, vendersi il marchio da qualche parte e lasciare il territorio di Modena priva di una ricchezza che questa comunità ha creato. Per questo abbiamo piena fiducia in Michele De Pascale, nelle sue competenze e capacità. Ma soprattutto nella sua capacità di chiamare le cose col loro nome'.





'L’Emilia - Romagna - afferma sotto l’insegna di Maserati Michele De Pascale - deve avere coraggio e scrivere una pagina ambiziosa per l’automotive e per le imprese. In Emilia - Romagna abbiamo una tendenza diversificata territorio per territorio, penso alle criticità del metalmeccanico nel ferrarese e lì occorre lavorare per aumentare competitività e innovazione, abbiamo scelte di grandi gruppi che hanno perso il loro radicamento e si ricordano di essere italiani solo quando sono in difficoltà, ma se ne devono ricordare sempre. Sia a livello europeo che nazionale sull’ automotive serve una strategia. Non si capisce quale sia la strategia di futuro di questo gruppo nazionale - afferma - qui (Maserati) abbiamo l’eccellenza di quel gruppo, la punta di diamante, e allora bisogna giocare d’anticipo. Ci aspettiamo che il Governo italiano ci metta la faccia, sicuramente l’Emilia - Romagna ce la vuole mettere'.



'La nostra è una coalizione “a progetto” - continua De Pascale - basata su un programma. Qui davanti a Maserati siamo davanti a una battaglia concreta, non a un principio generale, ma una battaglia reale per difendere il lavoro di qualità e l’occupazione in Emilia - Romagna, così vale se parliamo di difesa del servizio sanitario nazionale e altrettanto se affrontiamo il tema delle opere per il disastro idrogeologico. Qui oggi - aggiunge - abbiamo donne e uomini che vengono da territori diversi, portatori di esperienze diverse, ricchi di competenze, fondamentali per scrivere una pagina nuova - e conclude - Noi siamo orgogliosi di ciò che è l’Emilia - Romagna - conclude - ma siamo laici di volta in volta nel definire obiettivi, anche nel dire con trasparenza dove vogliamo cambiare delle cose. Dove c’è da cambiare qualcosa si fa, facciamo tutto ciò che riteniamo giusto per la nostra terra'.



La lista

Vincenzo Amuso - avvocato, Modena; Veronica Campana - assistente sociale, Castelvetro; Giuseppe Debbi - ex farmacista, pensionato, Fiorano; Stefania Cargioli - imprenditrice commerciale, Pavullo; Paolo Alberto Mangiafico - avvocato, Modena ; Laura Romagnoli - consulente del lavoro, Modena ; Simone Morelli - dirigente aziendale, Carpi; Lucia Samaras - avvocato, Modena