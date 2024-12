La politica, i diritti, le persone: evento dedicato a Vittorio Saltini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il progetto, che gode del patrocinio della Provincia e del Comune di Modena ed è sostenuto dalla Fondazione di Modena, si struttura in due attività principali: la pubblicazione del libro dal titolo “Solidarietà è sporcarsi le mani”, sulla storia di Vittorio Saltini, che verrà presentato nel corso dell’iniziativa alla presenza degli autori Roberto Franchini e Dario Guidi; l’istituzione, nella città di Modena, della “Giornata dei diritti” in memoria di Saltini.



Il pomeriggio si aprirà, con i saluti istituzionali dell’assessore del Comune di Carpi Tamara Calzolari e di Silvana Borsari di Fondazione di Modena. Seguirà la presentazione del progetto “Praticare i sogni”, a cura dei promotori, con il lancio della Giornata dei diritti, 'un’occasione annuale – precisano i promotori – che possa contribuire a dare forza e continuità al confronto politico e culturale sul tema del welfare e dell’innovazione sociale, anche attraverso percorsi di partecipazione strutturata che possano coinvolgere le amministrazioni, le forze sociali e il terzo settore del territorio'.

Seguirà la presentazione del libro, che ripercorre le tappe della storia di Vittorio Saltini: partendo dall’impegno nel PCI di Carpi e dalla carica di assessore alla Sanità della Provincia di Modena negli anni ’70, Saltini successivamente si dedicò all’associazionismo e alla promozione sociale con la carica di Presidente Arci provinciale, per poi fondare, insieme a Mario del Monte, la cooperativa sociale Aliante ed infine promuovere la nascita del Consorzio di Solidarietà Sociale. Il libro è anche l’occasione per ripercorrere, attraverso la vicenda di Vittorio, la storia dell’innovazione sociale a Modena in una fase storica di grandi trasformazioni, in cui la città riuscì ad anticipare molte conquiste nazionali in tema di welfare e diritti.

A seguire, l’intervento di Luigi Manconi, sociologo e presidente dell’Associazione “A Buon Diritto”. Le conclusioni spetteranno al sindaco di Modena Massimo Mezzetti che, nel ricordare con affetto Saltini, evidenzia 'la sua mite determinazione e la capacità di sporcarsi le mani, contribuendo in modo decisivo a innescare il percorso di una comunità politica che si è rinnovata negli anni dando vita a una Modena solidale, attiva, capace di realizzare vera innovazione sociale'.