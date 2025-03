'La Regione aiuti la montagna: riduciamo Irap per le imprese'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Crediamo che le imprese e le attività della montagna siano meritevoli di sostegno da parte della Regione per il ruolo strategico che hanno nel mantenere vive zone che negli ultimi anni sono state abbandonate in favore della città. Costantemente riceviamo richieste di aiuto da parte di chi opera nelle zone montane e siamo convinti dell’importanza di non lasciare questi appelli senza una risposta concreta'. A parlare è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Annalisa Arletti, prima firmataria della risoluzione regionale.

Siamo convinti che il sostegno alle attività economiche nelle aree montane sia fondamentale per contrastare lo spopolamento, incentivare l’occupazione e favorire lo sviluppo locale; la nuova Giunta Regionale sta per aumentare tutte le leve fiscali a sua disposizione, IRAP compresa. Le imprese operanti in quei territori, quindi, verrebbero particolarmente colpite in assenza di nuove forme di agevolazioni', ha concluso Arletti.



'Già con la legge regionale n.18/2019, la Regione aveva previsto contributi sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese e delle attività professionali operanti nelle aree montane, al fine di promuovere il benessere socioeconomico e la competitività del sistema territoriale locale. La positiva esperienza del bando del 2019 ha dimostrato l’efficacia di tale misura, per questo chiediamo alla Regione un nuovo bando -, continua il consigliere regionale Ferdinando Pulitanò -. Abbiamo quindi presentato una risoluzione che impegna la Giunta a promuovere un nuovo bando con caratteristiche analoghe a quello precedente, con l’erogazione di contributi sotto forma di credito d’imposta. Chiediamo poi che sia garantita la massima diffusione e accessibilità del bando, coinvolgendo le associazioni di categoria e gli enti locali al fine di informare efficacemente i potenziali beneficiari; infine, non deve essere dimenticato un costante monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sostegno alle attività e valutare eventuali miglioramenti alle future iniziative di incentivo economico', ha concluso Pulitanò.