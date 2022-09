La Russa a Bologna: 'La sicurezza è precondizione di libertà'

'Se non c'è sicurezza, e qui alla Bolognina non si può dire che ci sia sicurezza, non c'è la possibilità di esercitare tutte le libertà garantite dalla Costituzione, da quella di circolare a quella di andare a scuola e lavorare. Vogliamo cambiare la Costituzione? Noi vorremmo che la Costituzione fosse applicata. Se alla sera una donna deve avere qualche timore ad uscire da sola, o anche un uomo, perché non è che sia molto diverso, allora resta una libertà teorica e non pratica'. Lo evidenzia Ignazio La Russa, senatore Fdi, appena arrivato a Bologna oggi per una visita elettorale in piazza dell'Unità, alla Bolognina.'Per noi - continua l'ex ministro della Difesa - la sicurezza è prioritaria, costituisce la pre-condizione affinché ci sia una convivenza civile ordinata e garantita a tutti. Prima di tutto è un fatto culturale, e noi consideriamo la sicurezza culturalmente prioritaria. Abbiamo una politica sull'immigrazione molto chiara, nel senso che - rimarca il senatore di Fratelli d'Italia - deve poter venire in Italia solo chi può essere accolto bene e non come un cittadino di serie B o peggio ancora, senza consegnarlo agli spacciatori o ai racket'.