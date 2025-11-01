Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rave, Dondi: 'Cosa pensa la Camporota', il sindaco: 'Cosa c'entra Campogalliano con Modena?'

Rave, Dondi: 'Cosa pensa la Camporota', il sindaco: 'Cosa c'entra Campogalliano con Modena?'

La deputata Fdi: 'Vorrei chiedere all'assessore Camporota, tre anni fa Prefetto di Modena, se a Modena vengono rispettate le leggi'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Uno dei primi provvedimenti del Governo Meloni fu il decreto Rave a seguito del mega raduno tenutosi a Modena alla fine del mese di ottobre 2022. Sono trascorsi 3 anni e a Campogalliano, comune adiacente a Modena, sono in raduno oltre 5 mila persone per un rave party non autorizzato. Vorrei chiedere all'assessore Camporota, tre anni fa Prefetto di Modena, se a Modena vengono rispettate le leggi o meno, visto quello che accade'. A parlare è l'onorevole di Fdi Daniela Dondi. 'Vorrei esprimere la mia massima vicinanza a tutte le Forze dell'Ordine che in queste ore stanno facendo il loro lavoro a tutela della cittadinanza modenese'.

Immediata, alle parole della Dondi, la replica del sindaco di Modena Massimo Mezzetti. 'Leggo le affermazioni dell’onorevole di FdI, Daniela Dondi, e mi chiedo se alla destra modenese interessa affrontare e risolvere le situazioni o la polemica pretestuosa. Prendersela con l'assessore Camporota e Modena per quanto accade in un altro Comune, a Campogalliano, fuori dalle competenze del Comune capoluogo, non dimostra cultura di governo. Siamo tutti impegnati, all'interno del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica, e leggere questi attacchi gratuiti non fa onore a chi rappresenta il territorio.
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
Stiamo ai fatti e affrontiamo le situazioni, come peraltro si sta facendo proprio in queste ore attraverso il dispositivo deciso in Prefettura' - afferma il sindaco.

Sul tema interviene anche il consigliere regionale Avs, Paolo Trande.

'Le richieste di intervento al Comune di Modena segnatamente all'assessore Camporota, da parte di una parlamentare modenese, sul rave in corso alla Bugatti, sita nel Comune di Campogalliano, evidenziano scarsa alfabetizzazione istituzionale e disvelano strumentalità e una inconfessabile voglia che 'qualcuno si faccia male'. Questi casi, secondo la loro legge, securitaria, propagandista e inapplicabile, vanno affrontati con razionalità e intelligenza dallo Stato, Prefettura, Forze dell'Ordine e Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, non dal Comune di Campogalliano (e men che meno da quello di Modena). I politici della destra ne stiano fuori, smettano di soffiare sul fuoco, per fortuna ci sono organi dello Stato, Prefettura, Questura e Forze dell'Ordine, che con professionalità e, ne siamo sicuri, volontà 'che nessuno si faccia male' gestiranno la situazione' - chiude Trande.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Rave abusivo a Campogalliano, per ora identificati 300 partecipanti e rilevate 50 targhe

Rave abusivo a Campogalliano, per ora identificati 300 partecipanti e rilevate 50 targhe

Il Modena ospita la Juve Stabia per riprendere il cammino

Il Modena ospita la Juve Stabia per riprendere il cammino

Il Volley Modena torna in Puglia alla ricerca di punti

Il Volley Modena torna in Puglia alla ricerca di punti

Modena est, furto in abitazione intorno alle 23: proprietari rientrano e la casa è soqquadro

Modena est, furto in abitazione intorno alle 23: proprietari rientrano e la casa è soqquadro

Campogalliano: a migliaia al rave abusivo nello stabilimento dell'ex Bugatti

Campogalliano: a migliaia al rave abusivo nello stabilimento dell'ex Bugatti

Una discarica a cielo aperto nell'area del Policlinico: crescono allarme e preoccupazione

Una discarica a cielo aperto nell'area del Policlinico: crescono allarme e preoccupazione

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Modena, ecco l'ordinanza del prefetto sulle Zone Rosse: dalla stazione al parco XXII aprile

Modena, ecco l'ordinanza del prefetto sulle Zone Rosse: dalla stazione al parco XXII aprile

Parma, vergognosi cori fascisti dalla sede di Fratelli d’Italia: 'Duce, duce, duce'. Indaga la Digos

Parma, vergognosi cori fascisti dalla sede di Fratelli d’Italia: 'Duce, duce, duce'. Indaga la Digos

Baby Gang, Giacobazzi (Forza Italia): 'Sicurezza, approccio fallimentare'

Baby Gang, Giacobazzi (Forza Italia): 'Sicurezza, approccio fallimentare'

Scandalo Amo, sulla azione di responsabilità l'avvocato dopo mesi non ha ancora espresso parere

Scandalo Amo, sulla azione di responsabilità l'avvocato dopo mesi non ha ancora espresso parere