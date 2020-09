La sicurezza infiamma la ripresa del Consiglio comunale

Punta soprattutto sull'aumento delle telecamere di videosorveglianza, arrivate a 300 sul territorio comunale, ribadisce che i controlli sul territorio non si sono mai fermati nemmeno nel lockdown e urla contro l'opposizione che parla di immigrazione straniera e di negozi etnici legati alla delinquenza in zona Tempio stazione, ma a chi gli fa notare le promesse non mantenute dell'attuale governo ed in particolare del Ministro dell'Interno Lamorgese, sul potenziamento di organici di Polizia di Stato (che hanno portato al naufragio dell'esperienza del posto integrato di Polizia alla stazione delle autocorriere), e sulla proposta di elevazione della questura in fascia A oltre che sui problemi dell'immigrazione irregolare rimanda tutto al prossimo autunno quando - annuncia - 'il Ministro Lamorgese ha promesso sarà in città'. Ripetendo lo stesso annuncio che fece l'autunno scorso.E' un sindaco che nella prima seduta del consiglio comunale dopo la pausa estiva, ritornata nella sede naturale del Municipio si infiamma e con un nuovo impianto decisamente migliorato per la visualizzazione in streaming, soprattutto nell'intervento finale seguito alla sua risposta e al dibattito generato dalle tre interrogazioni di apertura sul tema della sicurezza presentate dal Consigliere comunale PD Antonio Carpentieri. Interrogazioni rispettivamente sull'ormai fine dell'esperienza del posto integrato di Polizia(locale e di Stato) presso la stazione della autocorriere, in cui è andato riducendosi il numero degli agenti della questura, e sulla richiesta di presidio del territorio (con stazioni mobili), nelle zone ormai cronicamente calde per spaccio ed immigrazione irregolare: Parco Novi Sad, zona Tempio Stazione ed R-Nord Parco XXII aprile.'Conseguenza - attaccano con diverse sfumature i Consiglieri di opposizione Giacobazzi (FI), Bosi, Prampolini, Bertoldi e Baldini (Lega Nord), Rossini (FdI - PDF), e Giordani (M5S)' , anche di una 'immigrazione incontrollata ed irregolare e di una mancata o fallita riqualificazione urbana come nel caso dell'R-Nord in cui i presidi posti dall'amministrazione, 'come il portierato sociale ed il centro Modena città sicura del parco XXII aprile sono stati chiusi' - sottolinea Giacobazzi, mentre 'il punto di Polizia Locale, istituito all'R-Nord, che c'è già e dovrebbe essere utilizzato come presidio' - ricorda Giordani - 'è aperto solo poche ore, solo di giorno e nei giorni feriali'. Insomma abbastanza per fare dire ai Consiglieri di opposizione che sul fronte della sicurezza e dell'immigrazione i risultati del PD al governo sono indoddisfacenti. Che sul fronte della riqualificazione urbana e sociale di zone come l'R-Nord è d'accordo anche il Consigliere di Sinistra per Modena Vincenzo Walter Stella.Pur riconoscendo gli 'importanti risultati raggiunti sulle attività messe in campo per il controllo del territorio' il Consigliere PD Carpentieri, referente sulle politiche della sicurezza nel partito, 'ribadisce la necessità, finita la fase dellockdown, di mettere in campo ulteriori strumenti di presidio, come la stazione mobile delle forze dell'ordine' - richiamando però il ruolo 'prioritario, rispetto a quello del Comune, dello Stato sulle tematiche delle sicurezza'.Gi.Ga.