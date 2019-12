La sinistra anti-Bonaccini: 'Con Bonaccini tutto e il suo contrario'

'Più che un fronte ampio quello del ricandidato presidente della regione sembra un caleidoscopio in cui si trova tutto e il suo contrario'. Così il candidato presidente dell'Altra Emilia Romagna Stefano Lugli.

'Dalle politiche economiche a quelle sociali, dalle scelte ambientali alle privatizzazioni non c'è un tema condiviso in una coalizione che va da Elly Schlein e arriva a Casini, passando per Renzi, Calenda, ceto politico di centrodestra ed ex di ogni tipo in cerca di un posto al sole - continua Lugli -. L'unico collante è l'avversità alla Lega. Un pò poco, dal mio punto di vista, per affermare un progetto di regione capace di arrestare l'avanzata delle destre non solo nelle urne ma anche nella società. Intendiamoci, la Lega è il principale avversario de L'Altra Emilia-Romagna, ma per batterla occorre mettere in discussione le politiche liberiste che l'hanno fatta crescere. E nella coalizione nata attorno alla ricandidatura dell'attuale presidente questa volontà manca. Anzi, temi chiave come grandi opere, autonomia e privatizzazioni sono del tutto sovrapponibili alla proposta leghista'.