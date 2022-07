Lanzi, M5S: 'Non abbiamo giurato fedeltà a Draghi, ma ai cittadini'

'Sin dall'inizio il M5S ha deciso di sostenere il Governo Draghi con grande sacrificio e responsabilità, accettando di far parte di una maggioranza formata anche da forze politiche ai nostri antipodi. Lo abbiamo fatto seguendo il voto degli iscritti per consentire l’attuazione del PNRR, difendere le nostre misure approvate nella prima metà della legislatura e per puntare sulla transizione ecologica'. A parlare sono i coordinatori regionali del M5S in Emilia Romagna, il modenese Gabriele Lanzi e Marco Croatti.'In questi mesi di governo abbiamo lottato su ogni provvedimento, articolo, comma per difendere le nostre misure dagli attacchi degli altri partiti e del Governo. Non sempre ci siamo riusciti. Quanto è accaduto sul Superbonus è semplicemente vergognoso. Ancor più grave dell'attacco frontale finale che Draghi ci ha riservato in Parlamento addossandoci colpe del suo Governo - affermano Lanzi e Croatti -.'Da ultimo, sul Decreto Aiuti sono state completamente ignorate le istanze che avevamo manifestato sin da quando il provvedimento è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri, dove i nostri Ministri si sono astenuti proprio a causa della norma sull'inceneritore. Una norma estranea al decreto che abbiamo richiesto fosse stralciata o almeno che fosse evitata la questione di fiducia, che ci avrebbe consentito di esprimere un voto contrario solo su quella norma. Tutte le nostre proposte però sono rimaste inascoltate, com'è stata ignorata la nostra richiesta di un cambio di passo del Governo, contenuta nella lettera del Presidente Conte a Draghi. Non abbiamo mai chiesto una poltrona o un rimpasto come hanno fatto gli altri partiti, ma soltanto l'approvazione di misure nell'interesse del Paese, degli ultimi, di chi non ha voce - chiudono i due esponenti M5S -. Come avevamo già detto, non abbiamo mai giurato fedeltà a Draghi, ma al Paese e ai cittadini'.