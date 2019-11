Lanzi (M5S): 'Rebecchi candidato Pd? Sono onorato di essergli amico'

'Questa incertezza e questa carenza di decisionismo in Emilia Romagna ha portato un mio caro amico, che stimo, l'avvocato Rebecchi, ad allontanarsi dal Movimento e ad accettare la proposta politica del Pd'. Così il senatore Gabriele Lanzi del Movimento 5 Stelle commenta la decisione di Rebecchi di candidarsi con il Pd. Una decisione per Lanzi che va associata ai tentennamenti di Di Maio sulla presentazione della lista alle Regionali in Emilia Romagna e alla votazione di oggi su Rousseau. 'Non credevo ce ne fosse bisogno ma considerato che ho già ricevuto messaggi ironici in merito al fatto che Rebecchi ha lasciato l'attivismo M5S per avvicinarsi al Pd, voglio ribadire pubblicamente che lo stimo e sono onorato, ripeto, onorato di avere la sua amicizia. La dobbiamo piantare di crocifiggere le persone per avere espresso opinioni diverse'.



'La domanda se partecipare o meno è stata inserita al termine di un lungo post sul blog delle stelle dove è evidente l’orientamento e non è piacevole questa mancanza di neutralità ma questo non mi demoralizza, al contrario mi galvanizza e abbiamo già ottenuto l’adesione di tanti colleghi per venire in Emilia-Romagna a fare campagna elettorale. Ho imparato che si sarebbe votato oggi dalle 12:00 alle 20:00 solo ieri sera, otto ore di votazione che sono il minimo come previsto dallo statuto. Voglio anche ringraziare chi dei miei colleghi e colleghe più influenti, in Senato, ha raccolto la mia determinazione e l’ha portata al capo politico per convincerlo che non si può annullare l’impegno di chi nei territori ci sta da oltre 10 anni e non meritava di essere sacrificato sull’altare di non so che. Questa incertezza e questa carenza di decisionismo in Emilia Romagna ha portato un mio caro amico, che stimo, l'avvocato Rebecchi, ad allontanarsi dal Movimento e ad accettare la proposta politica del PD. Non dovevamo permetterlo, perdiamo una risorsa validissima. E' necessario porsi delle domande su come sia potuto succedere, senza fare dietrologia spicciola e fuori luogo su una persona che si è spesa intensamente per la nostra causa per lunghi anni'.