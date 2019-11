Cinque Stelle Modena, Rebecchi salta il fosso e si candida col Pd

'Nel ringraziareper l'opportunità di dare un mio contributo personale ad un auspicabile nuovo corso della politica in Regione, confermo la mia disponibilità ed il mio impegno nel caso in cui anche la Direzione confermasse la preannunciata apertura'. Così il referente modenese del Movimento 5 Stelle due giorni dall'annuncio del suo disimpegno dal Movimento annuncia la sua candidatura nelle fila del Pd in accordo col segretario provinciale Pd Fava.Rebecchi dunque salta il fosso e approda nel Pd proprio nel giorno in cui il Movimento vota su Rousseau la scelta se optare o meno per la desistenza alle regionali in Emilia Romagna. Il Pd quindi tenta di assorbire esponenti di spicco grillino nella speranza di intercettarne l'elettorato orfano di una lista. Il prezzo? A pagarlo sono i candidati Pd stessi () che vedono affiorare un pericoloso competitor per uno scranno in Regione e, come il fratello del figliul prodigo, corrono dai leader Pd lamentandosi per il vitello grasso ucciso per il figlio cattivo ritornato all'ovile...