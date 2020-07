'Lavori in centro storico a Modena: affari giù come con il lockdown'

'Scelta senza senso che danneggia i negozianti che provano a ripartire. I commercianti modenesi hanno dovuto chiudere per oltre 60 giorni le loro attività, con un bilancio drammatico, ma per l’Amministrazione, che dovrebbe aiutare chi lavora duro per provare a recuperare il tempo ed il denaro perso, non pare essere così. Oltre a non sgravare seriamente la tassazione, il 22 giugno in Corso Canalchiaro, sono partiti i lavori su strada e marciapiedi, pochi giorni dopo in via Canalino: il traffico anche e soprattutto pedonale si è ridotto drasticamente e i primi, deboli, segnali di ripresa post lockdown sono stati subito cancellati'. Così in una nota il consigliere di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi.

'I lavori in centro storico sono necessari, ma cosa sarebbe cambiato se i cantieri fossero partiti a metà agosto? - continua il forzista -. In via Canalino poi il vero capolavoro: nessuna comunicazione e cantieri partiti a sorpresa, dopo che il 20 giugno l’amministrazione rassicurava via social che “la programmazione c'è, dovrebbero partire ai primi di agosto”. Affermazione vaga e tristemente non vera. Per di più in una recente intervista televisiva l’Assessore Bosi dichiarava: 'Noi speriamo di risolvere tutto entro il Festival della Filosofia.' Tale affermazione non pare certo rassicurante, ed in ogni caso significa che per i saldi che partiranno il 1° agosto (vera boccata di ossigeno per i negozianti anche in tempi normali) le ruspe saranno ancora protagoniste. Abbiamo già visto questa amministrazione maldestramente muoversi nell’emergenza sanitaria, speriamo che non ci dia conferma delle sue “qualità” anche in ambito economico'.