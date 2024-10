Lega: 'Intervenire immediatamente sui disservizi Seta'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E il danno non è solo per gli utenti ma anche per gli autisti e per la stessa azienda. Un servizio così rappresenta il contrario di ciò che dovrebbe essere il trasporto pubblico: alternativo al mezzo privato, certo, sicuro nei tempi e negli standard di servizio. L’effetto è allontanare sia le persone che già lo utilizzano, sia coloro che vorrebbero utilizzarlo. Un circolo vizioso che deve finire'.

'Per questo invitiamo il sindaco, contestualmente ai discorsi su piani a lungo termine, a pretendere da Seta tempi definiti e stretti per assicurare il rispetto dei livelli minimi di servizio che oggi, purtroppo, non sono garantiti. Il rischio è di mandare a monte tutti gli sforzi fatti in questi anni per affermare un trasporto pubblico locale in reale concorrenza col trasporto privato individuale' - chiude Bertoldi.