Lega Modena, Golinelli va con Vannacci: il partito provinciale in mano a Stefano Corti

Lega Modena, Golinelli va con Vannacci: il partito provinciale in mano a Stefano Corti

'Gestirà il partito nel periodo necessario per arrivare al congresso ed eleggere il nuovo segretario provinciale'

'Rispettiamo la decisione di Golinelli e gli auguriamo buon lavoro per il suo futuro percorso politico. Eravamo consapevoli che l’uscita di Vannacci dalla Lega rappresentava un passaggio forte e non indolore e che avrebbe potuto determinare qualche scelta diversa all’interno del partito. La Lega, tuttavia, continua il proprio cammino con determinazione, forte di una comunità politica radicata e coesa sul territorio'. Così Caterina Bedostri e Giovanni Bertoldi commentano l'uscita di Golinelli dal Carroccio.

'Dispiace per la scelta di Golinelli dopo anni di militanza, di impegno e tante battaglie combattute insieme, ma le dinamiche politiche non cancellano i rapporti personali costruiti nel tempo. Il segretario regionale della Lega Matteo Rancan ha già provveduto alla nomina del Commissario Provinciale Lega Modena, nella figura di Stefano Corti, che gestirà il partito nel periodo necessario per arrivare al congresso ed eleggere il nuovo segretario provinciale, nel pieno rispetto delle regole e con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul territorio'.

