Lega: 'Modena, sulla questura le mancanze sono della Lamorgese'

'Il Pd di Modena si metta pur comodo, e non imputi a questo Governo insediato da 5 mesi L’inefficienza della Lamorgese che in tre anni non ha fatto quello che il Pd oggi chiede al Governo di fare ora in 5 mesi. In 5 mesi questi Governo ha già fatto assunzioni anche straordinarie per 2100 poliziotti con l’ultima legge di bilancio che ha elevato già 4 questure e che nei 5 anni di governo darà la doverosa attenzione anche a Modena - continua la Lega -. Inoltre, anche quando sarà elevata la questura in fascia A tanto non basterà a riparare alle pessime politiche migratorie fatte dal Pd negli ultimi 10 anni. Ricordiamo al sindaco che si deve occupare della Sicurezza avendone la delega e magari dire apertamente che non vuole accogliere più nessuno anziché imputare le colpe al Governo'.