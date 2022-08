Lega, non solo Corti e Golinelli: da Modena arrivano 13 candidature

C'è fermento anche in casa Lega Modena per la composizione delle liste in vista del voto del 25 settembre. Date per scontate le candidature dei parlamentari modenesi uscenti (), con Benedetta Fiorini spostata su Reggio Emilia, in provincia di Modena sono ben 13 le autocandidature che sono state avanzate. Il partito ha infatti deciso di dare la possibilità a tutti i militanti di presentare il proprio nominativo e a Modena hanno risposto all'appello 11 persone, oltre ai due parlamentari uscenti.A farsi carico di raccogliere tutte le domande da inviare poi al commissario Emilia Matteo Rancan, è stato il coordinatore provinciale. Tra i consiglieri comunali di Modena hanno presentato il curriculum. A questi si aggiungono i nomi died. Ovviamente, date le candidature, sarà la Lega regionale e nazionale a decidere quali tra questi 13 nomi finiranno nella lista che si presenterà agli elettori in quota uninominale (un solo nome per collegi extraprovinciali) e in quota proporzionali (4 nomi su un bacino simile a quello provinciale).