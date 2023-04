Lega: 'Sanità Emilia Romagna, ministro Schillaci invii gli ispettori'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Con un deficit in bilancio, che nel solo 2022 ha superato gli 800 milioni di euro, il servizio sanitario nella nostra regione è in una condizione di emergenza, che non può essere più ricondotta alla pandemia. La Regione è ampiamente a conoscenza di queste criticità, già sollevate dal nostro gruppo consiliare, ma finora non ha mosso un dito. Siamo costretti a chiedere un intervento da parte del ministero, a fronte di una situazione ormai a rischio collasso”. Così in una nota i parlamentari della Lega, Elena Murelli, capogruppo in commissione Sanità al Senato, Laura Cavandoli e Davide Bergamini.Sulla stessa linea il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che da anni denuncia la “crisi progressiva del sistema sanitario romagnolo grazie a una gestione verticistica, velleitaria e a dir poco infelice dell’Area Vasta. Certamente tutto dipende dalla testa, ovvero da un assessorato regionale che ha politicizzato il sistema sanitario, perdendo di vista la centralità delle persone”. “Ringrazio i parlamentari per l’attenzione rivolta al territorio. Stiamo vivendo una situazione sanitaria molto delicata e sicuramente vanno approfondite bene le cause di queste problematiche”, commenta Matteo Rancan, capogruppo in consiglio regionale e commissario Lega Emilia.