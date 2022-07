'Legami con Putin, calunnie contro la Lega: gli occhi di tigre Pd generano mostri'

Nessun Russia-gate. Il sottosegretario con delega ai Servizi segreti Franco Gabrielli ha fatti chiarezza dopo un articolo de ‘La Stampa’ in merito a presunte ingerenze russe sulla caduta del governo Draghi e sui legami della Lega con Mosca. 'Le indiscrezioni apparse sul quotidiano La Stampa, in merito all’attribuzione all’Intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l’Avvocato Capuano e rappresentanti dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, per far cadere il Governo Draghi, sono prive di ogni fondamento come già riferito al Copasir, in occasione di analoghi articoli apparsi nei mesi scorsi' - ha detto Gabrielli.Intanto Enrico Letta, segretario Pd, all’assemblea della Coldiretti, oggi ha detto che “è evidente che se così fosse il governo Draghi è caduto a causa di chi ha tramato insieme alla Russia di Putin che non è un alleato e con cui siamo in pessimi rapporti, e dobbiamo essere in pessimi rapporti, perché ci sta mettendo in difficoltà'.