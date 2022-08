Libera apartitica? Bonaccini difende candidatura Pd vicepresidente Rando

'Da iscritto al Partito Democratico e residente a Campogalliano sono molto contento di votare, tra gli altri, i due candidati del Pd modenese che stimo molto e che sono certo, se eletti, saranno ottimi parlamentari per competenza, caparbietà e passione. Enza Rando, candidata al Senato, avvocato e vicepresidente nazionale di Libera (associazione contro le mafie, presieduta da Don Ciotti) ha fatto della lotta contro le mafie e a sostegno della legalità il pilastro del suo impegno civile e sociale. Con lei ho collaborato alla stesura della legge regionale per il contrasto alle mafie e all’illegalità'.A parlare è il presidente della Regioneil quale, indirettamente, replica alle parole del senatore Legail quale aveva sottolineato l'inopportunità politica di una candidatura, quella di Enza Rando, in quanto vicepresidente di una associazione antimafia nel cui codice etico si legge che 'Libera esige comportamenti che non mettano a rischio il pluralismo dell’Associazione, evitando in modo scrupoloso ogni atto o situazione che possa comprometterne la natura e l’immagine di organismo a-partitico che aderisce ai valori fondanti della Costituzione della Repubblica'.'Stefano Vaccari, candidato alla Camera, responsabile nazionale organizzazione del Pd, già senatore, vanta una lunga esperienza da amministratore locale (sindaco e assessore provinciale), dunque ottimo conoscitore del territorio e molto sensibile ai temi della transizione ecologica ed energetica, vere priorità per il nostro Paese - chiude Bonaccini -. Con Stefano abbiamo condiviso fin da ragazzi impegno e militanza politica, dalla sinistra giovanile fino al Pd. In bocca al lupo, Enza e Teto'.