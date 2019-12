Lista Borgonzoni Modena: ecco gli otto nomi

Ecco la squadra dei candidati della lista civica 'Borgonzoni presidente' alle prossime Regionali del 26 gennaio per il territorio di Modena.

Confermata dunque la presenza della Righini come capolista, così come la presenza del marito Celloni nella lista a Bologna.

Rosanna Righini, imprenditrice, Bruno Fontana, presidente del consiglio dell'Unione dei Comuni Area Nord, Elisabetta Malagoli, assessore alle politiche sociali del Comune di San Felice sul Panaro, Marco Bergamini, imprenditore, Mirca Lugli, senior account finanza fisco e contabilità, Alessandro Pignatti, Angela Spezzani, Maurizio Cadegiani, già sindaco di Montecreto.'Una lista realmente e autenticamente civica - dice Borgonzoni - . Sono felice dell'apporto che tanti hanno scelto di dare e ringrazio chi ha creduto nel nostro progetto. Grazie anche alla Rete Civica 'Progetto Emilia Romagna' che ha deciso di entrare nella lista civica 'Borgonzoni presidente'. I nomi della lista compongono una squadra di gente competente e di esperienza che garantirà un valore aggiunto e che ha dato un grande contributo programmatico in molti dei settori strategici per il territorio e per l'intera regione. Prontissimi ad affrontare una campagna elettorale sul territorio, fatta di contenuti, idee e proposte e massima volontà di risolvere i problemi'.