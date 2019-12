Lista Lega, dopo flop alle Comunali è arrivato il segnale di Salvini

Il dato politico è chiaro: le Regionali in Emilia Romagna rappresentano la sfida delle sfide e la Lega nazionale,, ha voluto dare un segnale chiaro al Carroccio modenese. Basta leggere i nomi della lista modenese che questo giornale ha pubblicato ieri : da un lato si è voluto aprire il partito a mondi diversi, dall'altro si è deciso di stigmatizzare le scelte del recente passato.Il prezzo della gestione fallimentare delle elezioni comunali a Modena, con il Carroccio nemmeno in grado di arrivare al ballottaggio, viene infatti fatto pagare con qualche mese di ritardo ai vertici locali cittadini. Nessun militante storico modenese è stato inserito nella lista appena chiusa. Fuori il capogruppo Antonio Baldini, fuori Luigia Santoro, fuori Beatrice De Maio. Una vera e propria rivoluzione conclusa con l'inserimento in lista di un nome forte, come quello della ex parlamentare di Forza Italia Isabella Bertolini.Così quella autocritica che la Lega cittadina () aveva cercato di evitare all'indomani delle elezioni comunali, alcuni avevano addirittura festeggiato l'ingresso di sette consiglieri, ora deve essere gioco-forza fatta. Si doveva andare a sbattere e con scoppio ritardato è successo.Il Carroccio locale non ha voluto riconoscere il fallimento causato dalla candidatura di(per non parlare dell'isolamento nel quale è stato relegato lo storico militante), si è rinchiuso nell'autoreferenzialità del 212 e delle cene con il bomber(unico vero nome con appeal di quella gestione) e così, alla fine, è dovuto intervenire il Nazionale.Fuori tutti e azzeramento totale.Un intervento forse tardivo, ma deciso e che offre l'occasione per pensare davvero a una Lega diversa che possa essere alternativa credibile allo strapotere (perchè ancora di strapotere si tratta) del Pd a Modena. Al di là di come andranno le Regionali.Ora sta ai vertici locali scegliere se adeguarsi al nuovo corso o mettersi di traverso per difendere recinti e rendite di posizione personali.