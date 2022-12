Lotta a razzismo e discriminazioni: da Comune Modena 22mila ad Arci

'Realizzazione di interventi innovativi nell'ambito della promozione, dell'educazione interculturale e della lotta a forme di discriminazione e razzismo'

Il Comune di Modena con una recente delibera di giunta guidata dal sindaco Muzzarelli (nella foto) ha appena approvato l'erogazione di un contributo di 22.000 euro annuali per la realizzazione del progetto 'Realizzazione di interventi innovativi nell'ambito della promozione, dell'educazione interculturale e della lotta a forme di discriminazione e razzismo' presentato da Arci Modena.



'Il progetto, intende perseguire la realizzazione di attività, anche sperimentali, in risposta alle esigenze specifiche ed in continuo cambiamento delle famiglie, valorizzando le caratteristiche dinamiche dell’area Sacca-Crocetta, all’interno Quartiere 2 del Comune di Modena, e la messa in rete di diverse risorse locali, grazie al radicamento territoriale del Centro multiculturale “Milinda” - si legge nella delibera -. La finalità del progetto è quella di favorire l’inclusione sociale di famiglie disagiate e a rischio, offrire opportunità e occasioni di socializzazione, di condivisione, anche di studio e di svago all’interno del territorio in cui vivono, prevenendo così processi di disgregazione e di esclusione sociale; vi è la necessità cioè di programmare iniziative e creare spazi che favoriscano accoglienza e inclusione, il dialogo interculturale e l’avvio di esperienze di comunità e, laddove già esistano, di sostenere e rafforzare gli interventi che già la società civile compie. Nel corso degli anni le famiglie che fruiscono dei servizi offerti dal “Milinda” non sono solo di origine straniera, né abitano solamente all'interno del quartiere 2 e tale Centro multiculturale intercetta oltre 500 cittadini all'anno'.





