Lotta alla Ndrangheta, Fratelli d'Italia premia Catia Silva

'Oggi è stato consegnato in premio un Tricolore alla donna “simbolo” della lotta alla ‘ndrangheta', così in una nota il deputato Fdi Gianluca Vinci e Alberto Bizzocchi, coordinatore reggiano di Fratelli d’Italia.'Catia Silva di Brescello per prima nel 2010 ha denunciato le infiltrazioni a Brescello facendo nomi e cognomi, il Comune è stato commissariato nel 2016 per infiltrazioni malavitose, nel luglio 2020 è stata riconosciuta in via definitiva dalla Cassazione vittima della Ndrangheta con la condanna di Salvatore Grande Aracri e Alfonso Diletto rispettivamente per i reati di minacce e violenza privata, entrambi aggravati dall’aver usato il metodo mafioso - afferma Vinci -. Tutt’ora continua le sue battaglie per la legalità, da oggi al nostro fianco'.