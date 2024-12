Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'É stata impegnata per Modena per tutta la vita, e da quando era andata in pensione nonostante il grave problema di salute ha messo energia e passione prima per l’associazione “Il Cesto di Ciliegie” e poi per la causa del Modena Hospice di villa Montecuccoli - scrive Giancarlo Muzzarelli -. Sono vicino alla figlia Federica e a tutta la famiglia. La ricorderemo come merita'.'Anna non c’è più. Anna Mucciarini è stata per tanti sindaci di Modena molto di più di una segretaria particolare - aggiunge il sindaco Massimo Mezzetti -. Era una mamma accudente anche quando la sua età era troppo precoce per esserlo di sindaci più anziani di lei. Sempre affidabile, sempre presente e sempre puntuale nel risolvere qualunque problema. In un certo senso lei era il Comune. L’ho conosciuta appena arrivato a Modena e subito era diventata il mio punto di riferimento per qualunque consiglio avessi bisogno riguardo alla vita del Comune. Avrei voluto fossimo entrambi più giovani per vivere oggi insieme la mia esperienza di sindaco. Sarebbe stata preziosa in quest’avventura'.