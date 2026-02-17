M5S: Elisabetta Canovi nuova coordinatrice del gruppo territoriale Modena

Si è svolta ieri sera, lunedì 16 febbraio, presso la Polisportiva San Faustino di Modena, l’assemblea del Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle per il rinnovo del rappresentante.

Al termine delle operazioni di voto è stata eletta Elisabetta Canovi, già referente per la formazione del Gruppo Territoriale. Succede ad Enrica Manenti, già conigliere comunale e rappresentante uscente. Manenti ha ricevuto il ringraziamento ed il plauso per il lavoro svolto dalla dirigenza.

'Il rinnovo del rappresentante rientra nella normale vita dei Gruppi Territoriali' - ha dichiarato il coordinatore provinciale Massimo Bonora. 'Elisabetta Canovi conosce bene il gruppo e ha già maturato esperienza nell’organizzazione e nella formazione'.

'I Gruppi Territoriali sono il presidio politico del Movimento nelle città' - ha aggiunto il coordinatore regionale Gabriele Lanzi. 'Ringraziamo Enrica Manenti per il lavoro svolto e auguriamo buon lavoro a Elisabetta Canovi'.

Anche il coordinatore regionale Marco Croatti, assente per impegni concomitanti, ha fatto pervenire un messaggio di ringraziamento a Enrica Manenti e un augurio di buon lavoro a Elisabetta Canovi'





Nella foto, da sinistra, il coordinatore regionale Gabriele Lanzi, la neo eletta rappresentante territoriale Elisabetta Canovi, e il coordinatore provinciale M5S Modena Massimo Bonora