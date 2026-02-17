Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

M5S: Elisabetta Canovi nuova coordinatrice del gruppo territoriale Modena

M5S: Elisabetta Canovi nuova coordinatrice del gruppo territoriale Modena

Eletta ieri sera dall'assemblea del gruppi territoriale del Movimento

1 minuto di lettura

Si è svolta ieri sera, lunedì 16 febbraio, presso la Polisportiva San Faustino di Modena, l’assemblea del Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle per il rinnovo del rappresentante.

 Al termine delle operazioni di voto è stata eletta Elisabetta Canovi, già referente per la formazione del Gruppo Territoriale. Succede ad Enrica Manenti, già conigliere comunale e rappresentante uscente. Manenti ha ricevuto il ringraziamento ed il plauso per il lavoro svolto dalla dirigenza.

'Il rinnovo del rappresentante rientra nella normale vita dei Gruppi Territoriali' - ha dichiarato il coordinatore provinciale Massimo Bonora. 'Elisabetta Canovi conosce bene il gruppo e ha già maturato esperienza nell’organizzazione e nella formazione'.

 

'I Gruppi Territoriali sono il presidio politico del Movimento nelle città' - ha aggiunto il coordinatore regionale Gabriele Lanzi. 'Ringraziamo Enrica Manenti per il lavoro svolto e auguriamo buon lavoro a Elisabetta Canovi'.

 

Anche il coordinatore regionale Marco Croatti, assente per impegni concomitanti, ha fatto pervenire un messaggio di ringraziamento a Enrica Manenti e un augurio di buon lavoro a Elisabetta Canovi'


Nella foto, da sinistra, il coordinatore regionale Gabriele Lanzi, la neo eletta rappresentante territoriale Elisabetta Canovi, e il coordinatore provinciale M5S Modena Massimo Bonora

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Anche incursioni di minori dopo la chiusura al cimitero di San Cataldo

Anche incursioni di minori dopo la chiusura al cimitero di San Cataldo

'Scandalo Amo, non basta la conciliazione: per Reggianini e Burzacchini serve azione di responsabilità'

'Scandalo Amo, non basta la conciliazione: per Reggianini e Burzacchini serve azione di responsabilità'

Finanziare la crescita delle agroindustrie: Orsini a Modena in evento Banca Intesa

Finanziare la crescita delle agroindustrie: Orsini a Modena in evento Banca Intesa

Ancora una iniziativa del Comitato Modena merita di più: sabato presidio in stazione

Ancora una iniziativa del Comitato Modena merita di più: sabato presidio in stazione

Lega Modena: 'Scandalo Fondazione, con i soldi si compra tutto anche il silenzio. Basta, servono dimissioni'

Lega Modena: 'Scandalo Fondazione, con i soldi si compra tutto anche il silenzio. Basta, servono dimissioni'

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti Scandalo Amo, Platis: 'Bosi si complimenta per l’alto senso civico dei suoi due predecessori, inqualificabile'

Scandalo Amo, Platis: 'Bosi si complimenta per l’alto senso civico dei suoi due predecessori, inqualificabile'

Elezioni, Vignola per tutti appoggia la candidatura di Angelo Pasini

Elezioni, Vignola per tutti appoggia la candidatura di Angelo Pasini

Spaccio: altro arresto in zona Tempio-Stazione

Spaccio: altro arresto in zona Tempio-Stazione

Gara affidamento servizio trasporto pubblico, Bosi: 'Approvazione a stretto giro'

Gara affidamento servizio trasporto pubblico, Bosi: 'Approvazione a stretto giro'