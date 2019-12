M5S, il candidato presidente sarà selezionato tra chi prende più voti

Sfuma l'alleanza del Movimento 5 stelle con i 'civici' dell'Emilia-Romagna. 'Non c'è piu' tempo, non si riesce a creare una alleanza con le liste civiche', conferma il capogruppo M5s in Regione Andrea Bertani. I 5 stelle andranno dunque al voto il 26 gennaio in completa solitudine, senza nemmeno le alleanze ammesse dallo statuto del Movimento.Tutto ancora aperto invece per quanto riguarda la presentazione delle liste ('I tempi tecnici sono tranquilli'), anche grazie al fatto che la legge regionale esonera i gruppi uscenti dalla raccolta delle firme. Ora il nodo principale è la definizione dei candidati e soprattutto del candidato presidente: fino a mercoledì ci si può presentare su Rousseau, dove le candidature saranno successivamente messe ai voti. 'Tanti in questi giorni - spiega Bertani a margine di una conferenza stampa - stanno compilando il loro curriculum e inserendo i documenti. Il candidato presidente? Chi prenderà più voti nel suo collegio potrà essere selezionato, se darà il suo consenso, come candidato presidente'.Quanto alla decisione di presentarsi da soli 'ad oggi- dice cauto Bertani- è stata fatta questa scelta. L'obiettivo - chiarisce poi ad una domanda sul Carroccio - non è sconfiggere nè la Lega nè il Pd ma portare un'innovazione alle politiche della Regione. E presentarsi da soli dà più forza a questo obiettivo. Se abbiamo sentito Beppe Grillo? No. Con Di Maio invece ci vediamo spesso'.