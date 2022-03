M5s: 'Modena, nuovo Polo Conad e Hombre: priorità è la salute'

'Il compito della buona politica è quello innanzitutto di farsi portavoce della necessità dei cittadini. Nel caso dell'ampliamento del Polo Logistico Conad, come nel caso dell'ampliamento dell'azienda agricola Hombre, infatti, abbiamo una fetta della popolazione che invoca di essere ascoltata. Non è solo una questione, a nostro avviso, di creare un'ennesima area al servizio del commercio commerciale devastando verde pubblico e zone residenziali, ma anche e soprattutto porre in secondo piano la salute del cittadino, fisica e non solo. Quello che chiediamo quindi è una visione di insieme di che città vogliamo, visione che nel PUG - in discussione in questi mesi - non compare'. Così i consiglieri comunali del M5s Modena Manenti, Silingardi e Giordani, intervengono sullo sviluppo aziendale della società agricola Hombre e sul nuovo Polo Conad.I consiglieri, che si sono battuti come noto anche contro il polo Amazon a Spilamberto e contro l'ampliamento dello stabilimento ItalPizza, sottolineano come in tanti si dichiarino 'ambientalisti' per poi prendere invece le parti dei privati, sostenendo quello sviluppo economico che in realtà porterebbe benefici solo per pochi. 'Modena e la sua periferia annoverano un numero considerevole di edifici e aree che certamente necessitano di riqualificazione ma ciò non comporta necessariamente l'ampliamento di 'zone in cemento', con l'abbattimento, tra l'altro, di alberi secolari. A cosa servono le domeniche ecologiche se avalliamo proposte che vanno nella direzione opposta? Ovvero quella di permettere il passaggio quotidiano di decine di camion? Non parliamo tra l'altro di un'area ristretta nel caso del polo logistico Conad ma di un importante impatto ambientale, acustico, 'visivo nell'ampia area tra Viale Europa, via Svezia e Via Finzi'.I consiglieri spostano quindi l'attenzione sull'ampliamento dell'azienda agricola Hombre a Marzaglia. 'Dobbiamo chiederci cosa vogliamo far respirare ai nostri cittadini. Non possiamo pensare che un progetto di tale portata non comporti maggiori emissioni che, ovviamente, andranno a discapito dei cittadini che abitano all'intorno e anche a chilometri di distanza. Dobbiamo proteggere l’ecosistema naturale e la qualità della vita che corre 'parallela' a quella delle falde che potrebbero non reggere il peso degli spandimenti. Anche l'ampliamento di Hombre danneggerebbe l'ambiente e ampie zone residenziali. Non possiamo parlare di transizione ecologica e continuare a ragionare come all'inizio degli Anni Novanta: ben vengano studi e iniziative di monitoraggio ma va invertita la rotta delle priorità, vanno cambiati gli strumenti di intervento, va cercata l'alleanza con i cittadini per iniziare a risolvere subito i problemi della città senza omissioni e senza remore'.