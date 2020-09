Mafie, Emilia Romagna maglia nera del nord. E Bonaccini scova infetti

Siamo la prima regione a nord di Napoli per la concentrazione di affari legati alla mafia. L' ultimo report del Viminale pone infatti l’Emilia Romagna subito dopo Calabria, Campania e Sicilia, addirittura davanti alla Lombardia. Un triste primato davanti al quale la giunta regionale nulla ha commentato.In compenso nessuno ha dimenticato il fervore del governatore della Emilia Romagna Stefano Bonaccini nel voler scovare gli infetti da Covid.'Abbiamo 1000 posti in più tra alberghi e strutture private a cui abbiamo detto adesso 'fate quello che diciamo noi'... E quando uno viene uno trovato a casa... Perchè noi andiamo a scovarli casa per casa - diceva pochi mesi fa Bonaccini -. Abbiamo più di 70 unità mobili specializzate che girano tutta la Regione, provincia per provincia, per andare a cercare chi magari, in quella condizione abitativa, non è in grado di tutelare i propri familiari o i conviventi'.Una furia investigatrice che pare non essere altrettanto veemente nel caso della lotta alle mafie. Chi scoverà il virus mafioso casa per casa?