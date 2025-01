Manager sanità Modena, all'Ausl Mattia Altini, all'Aou Luca Baldino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Decisi i nuovi manager delle Aziende del Servizio sanitario dell’Emilia-Romagna. La Giunta regionale, nella seduta di oggi pomeriggio, ha adottato le delibere di nomina di nove direttrici e direttori generali che guideranno per i prossimi quattro anni le Ausl e le Aziende ospedaliere del territorio emiliano-romagnolo. A Modena arrivano Luca Baldino all'Aou (al posto di Claudio Vagnini indirizzato verso la pensione) e Mattia Altini all'Ausl (al posto di Anna Maria Petrini che sbarca a Bologna).Luca Baldino, laureato in Ingegneria gestionale, una formazione in materia di sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria, è stato direttore amministrativo dell’Azienda Usl di Piacenza dal 2004 al 2008 e dell’Azienda Usl di Bologna dal 2008 al 2014.

Dal 2015 al 2022 è stato direttore generale dell’Azienda Usl di Piacenza, per poi ricoprire, fino ad oggi, il ruolo di Direttore generale protempore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna.Mattia Aitini, laureato in Medicina e Chirurgia, è stato il direttore sanitario dell’IRST-IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori 'Dino Amadori' di Meldola dal 2010 al 2020. Nello stesso anno è diventato direttore sanitario dell’Azienda Usl Romagna, incarico ricoperto fino ad oggi. È presidente della Società Italiana di Leadership e Management in Medicina.A Parma, Anselmo Campagna sarà il direttore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria: ricoprirà anche l’incarico di commissario della Azienda Usl.

A Reggio Emilia toccherà a Davide Fornaciari (Azienda Usl-Irccs); a Modena come detto, Luca Baldino (Azienda Ospedaliero-Universitaria) e Mattia Altini (Azienda Usl); a Bologna sono stati indicati Anna Maria Petrini (Azienda Usl) e Andrea Rossi (Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli); a Ferrara, Nicoletta Natalini guiderà l’Azienda Usl e, nel ruolo di commissario, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria; a Imola a dirigere l’Azienda Usl sarà Agostina Aimola. Tiziano Carradori confermato alla direzione dell’Azienda Usl di Romagna.Nel caso di Parma e Ferrara i direttori ricopriranno anche la carica di commissari, perché saranno chiamati a proseguire il percorso di unificazione delle due Aziende (Sanitaria e Ospedaliero Universitaria).La squadra regionale si completa con Paola Bardasi alla direzione dell’Azienda Usl di Piacenza e Chiara Gibertoni a quella dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, attualmente già in carica.'Accogliamo con grande favore la nomina del dottor Luca Baldino a Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. La sua esperienza, maturata in ruoli di grande responsabilità come la direzione generale dell’Ausl di Piacenza e il ruolo di Direttore Generale della Direzione Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, ne conferma le competenze e la capacità di affrontare sfide complesse. Le sue qualità professionali e umane rappresentano una solida base per costruire una collaborazione profonda e fattiva con le istituzioni universitarie. Siamo certi che il dottor Baldino porterà un contributo significativo al rafforzamento del sistema sanitario modenese e alla crescita del rapporto tra assistenza, ricerca e didattica'. Così il rettore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Carlo Adolfo Porro.

Anche il sindaco Massimo Mezzetti esprime la sua 'soddisfazione per le nomine effettuate oggi dalla Giunta regionale'. 'I nuovi direttori della sanità modenese sono figure di indubbia professionalità, competenza e esperienza, qualità che sono più che mai importanti e decisive per affrontare le attuali problematiche della sanità pubblica. La loro precedente esperienza in Regione consente loro di conoscere già la nostra realtà. Esprimo quindi soddisfazione per le decisioni del presidente della Regione Michele De Pascale e della Giunta e do il benvenuto a Modena ai dott. Altini e Baldino.Ad Anna Maria Petrini e Claudio Vagnini va il mio sentito ringraziamento per il grande e appassionato lavoro portato avanti in questi anni oltre agli auguri per il futuro professionale'.

'Siamo molto soddisfatti di scelte che si basano in particolare su due requisiti- affermano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi-. In primo luogo, la qualità delle nominate e dei nominati, per produrre una decisa accelerazione su efficientamento e innovazione; inoltre, professionisti che si concepiscano come una squadra al lavoro su obiettivi condivisi coi territori: sia chiaro, infatti, che alla fine del mandato dovrà aver vinto la squadra e non i singoli, per la tutela e il rafforzamento della nostra sanità pubblica, una priorità e il bene comune più prezioso'.'Lo ribadiamo, una squadra di qualità- proseguono- che si accompagna a obiettivi misurati sulle esigenze delle comunità. Obiettivi che ora rimettiamo al confronto nei territori attraverso le Conferenze territoriali sociali e sanitarie con sindaci e amministratori locali che si riuniranno nei prossimi giorni. Abbiamo individuato questi professionisti valutando saperi, esperienze, qualità umane di ognuno di loro e siamo convinti che, nonostante l’attuale contesto oggettivamente complesso aggravato dal definanziamento nazionale della sanità pubblica, riusciranno a migliorare la nostra capacità di risposta, ascolto e cura, in un quadro che vede l’Emilia-Romagna eccellere già in tante prestazioni e servizi'.'Ringraziamo i direttori e le direttrici generali che lasciano i loro incarichi e che sono stati chiamati ad affrontare difficoltà senza precedenti durante gli anni della pandemia- concludono de Pascale e Fabi-. Ai nuovi direttori che raccolgono il loro testimone auguriamo di fare tesoro delle esperienze di questi anni, per affrontare con consapevolezza e responsabilità le sfide che ci attendono. Buon lavoro ai nuovi dirigenti e a tutti gli operatori del sistema sanitario regionale: condividiamo l’intento di difendere e tutelare la sanità pubblica e universalistica, garantire e migliorare la qualità del nostro servizio anche attraverso il processo di aggregazione di aziende, dove opportuno. Il percorso che ci aspetta è impegnativo ma insieme raggiungeremo gli obiettivi'.La definizione dei nuovi incarichi garantisce la continuità amministrativa, gestionale e organizzativa delle Aziende i cui manager restano in carica fino al 31 gennaio 2025.Nei prossimi giorni prenderà il via una serie di incontri per il confronto con sindaci e amministratori locali all’interno delle Conferenze sociosanitarie locali. Durante queste riunioni saranno esplicitati gli obiettivi assegnati a ciascun’azienda in un percorso di reciproco scambio con il territorio, la cui importanza è stata ribadita dal presidente de Pascale e dall’assessore Fabi.