Mandelli: 'Sono e mi sento pronto anche per la prossima stagione'

'Sono positivo e carico e mi sento pronto ad affrontare anche la prossima stagione alla guida del Modena punto se non fosse così farei un passo indietro'



Oltre che per il rammarico per aver perso il treno play-off il pre partita di Paolo Mandelli, alla vigilia di Modena - Cesena che si recupererà domani sera al Braglia dopo l'annullamento in occasione del decesso di Papa Francesco, e anche quella del rilancio. Di chi oggi si sente nelle condizioni di guidare la squadra e le scelte che verranno fatte in funzione del prossimo campionato. E per farlo, a supporto di tale convinzione, invita a guardare il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto.



'Se non conteggiassimo un'intera stagione ma soltanto partendo dal momento in cui sono entrato saremo nell'alta classifica.

Oggi ci sono squadre con budget più importanti e blasonate che vanno ad accendere ceri in in chiesa per salvarsi. So che poteva andare meglio ma la situazione in cui siamo è quella in cui si può ripartire' - afferma Mandelli dichiaratamente e comunque soddisfatto del risultato raggiunto.'Siamo soddisfatti di aver centrato un obiettivo importante, per noi è motivo di soddisfazione giocare l’ultima giornata avendo già portato la nave in porto. Poi è normale che la partita di Brescia ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca, eravamo in vantaggio fino al 90° e poco prima ci era stato negato un rigore evidente. Avevamo sempre lottato per agganciarci ai playoff e ci eravamo riusciti, poi ci sono sfuggiti per un niente“.“Mi sarebbe piaciuto giocarci la partita con lo stesso obiettivo del Cesena. Loro se lo sono guadagnato facendo un grandissimo campionato, adesso faranno di tutto per difendere la loro posizione. Noi abbiamo un campionato da chiudere bene, una maglia da onorare e un orgoglio di squadra da difendere, faremo di tutto per fare bene“ - chiude MandelliIn campo confermati tutti gli ultimi disponibili, con Di Pardo da valutare ma con la segnalazione del recupero di Della Valle